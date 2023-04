Videogame, social e web: incontri dedicati ai genitori per gestire il rapporto con i figli

Uso dei videogiochi, dei social e del web in generale nel rapporto tra figli e genitori. Si parlerà di questo nei tre incontri online organizzati dallo sportello Esc di Ravenna in collaborazione con il Centro per le Famiglie, durante i quali sarà possibile dialogare con educatori, psicologi e avvocati.

Il primo appuntamento, in programma giovedì 27 aprile alle 20.30, è incentrato sul tema “Gaming e genitori, conoscere videogiochi e social: opportunità e attenzioni”. Interverranno l'educatore ludico Fabio Bianchetti e la psicologa Chiara Pracucci. Dopo una prima parte dedicata alla presentazione dei principali videogiochi ai quali gli adolescenti giocano online, sarà aperto il dibattito con gli esperti.



Giovedì 4 maggio, sempre alle 20.30, si parlerà di social network nel dibattito “Adolescenti, web e social: immagine e identità virtuali”, ancora con la psicologa Pracucci. Martedì 16 maggio alle 20.30, infine, protagoniste del dibattio saranno le tematiche legali con l'avvocato Giordana Pasini che relazionerà su “Possibili reati commessi o subiti in rete. Tutela e responsabilità genitoriale verso i figli minorenni”. Per partecipare agli incontri occorre scrivere a informafamiglie@comune.ravenna.it.