Vaccinazioni negli hub interaziendali, presentato il progetto: "Obiettivo 500 somministrazioni al giorno"

È stato messo a punto il progetto di Confocooperative Romagna, Confindustria Romagna e Legacoop Romagna, per vaccinare tramite tre hub interaziendali, uno per ogni provincia, i dipendenti delle imprese del territorio. Le presentazioni dei progetti vaccinali dei tre hub, sono state inviate mercoledì alla Regione Emilia-Romagna. Come noto, le tre associazioni, subito dopo l'annuncio del Commissario straordinario, generale Francesco Figliuolo, e dei ministri Andrea Orlando e Roberto Speranza sull'ipotesi di aprire alle imprese la possibilità di vaccinare i propri dipendenti, si sono attivate per pensare e realizzare soluzioni concrete.

"Attualmente sono circa 200 le imprese che hanno espresso una manifestazione di interesse per vaccinare i propri dipendenti negli hub per un coinvolgimento circa 18mila dipendenti di imprese di ogni dimensione e settore, appartenenti alla manifattura, ai servizi e al settore agricolo - spiegano Confcooperative, Confindustria e Legacoop -. L’obiettivo è di raggiungere circa 500 vaccinazioni al giorno. L’auspicio è che l’operatività, in base alle disposizioni che dovranno essere indicate dalla Regione Emilia- Romagna e dalla disponibilità delle dosi di vaccino, possa partire dai primi di giugno. Gli hub, vaccinati i dipendenti aziendali, saranno poi messi a disposizione del territorio, per consentire il rafforzamento della campagna: nei prossimi giorni infatti si approfondiranno le possibilità e le modalità di coinvolgimento di tutto il tessuto economico romagnolo tramite le associazioni di categoria di riferimento".