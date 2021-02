Vaccini, oltre 8mila anziani hanno ricevuto la prima dose: si parte con il personale scolastico

Prosegue la campagna vaccinale degli over 85 in Ausl Romagna, iniziata martedì 16 febbraio

Prosegue la campagna vaccinale degli over 85 in Ausl Romagna, iniziata martedì scorso. A sabato sono già stati vaccinati oltre 8.200 anziani, all’interno dei punti vaccinali predisposti dall’Ausl Romagna. Dalla prossima settimana, saranno aperte anche le seguenti le sedi vaccinali minori: Ambito Ravenna (Russi, Alfonsine, S.Pietro in Vincoli, Cervia e Castelbolognese); Ambito Cesena (Cesenatico, Mercato Saraceno e Bagno di Romagna); ambito Forli (Santa Sofia, Modigliana, Rocca San Casciano e Predappio); Ambito Rimini (Novafeltria, S.Arcangelo, Morciano, Cattolica, Bellaria).

E’bene ricordare, come anche in precedenza comunicato, che l’apertura delle sedi e il numero di sedute vaccinali viene programmato sulla base della fornitura dei vaccini. Sono quindi possibili variazioni e aggiustamenti. L’Azienda svolgerà costantemente il monitoraggio sulla base delle dosi disponibili e delle richieste, anche per procedere ad eventuali riequilibri fra le sedi territoriali. Dalla prossima settimana tutti gli aventi diritto in questa fascia d’età, troveranno le agende di prenotazione aperte fino alla fine di aprile, potranno così vedere l’offerta di tutti i punti vaccinali per un periodo più lungo rispetto alla programmazione della fase iniziale.

Somministrazione del vaccino a domicilio

Prosegue la somministrazione del vaccino al domicilio per le persone di età pari o superiore a 80 anni che in condizioni di fragilità e non trasportabili, non possono recarsi presso le sedi vaccinali. L’Azienda assicurerà la vaccinazione a domicilio contattando direttamente il famigliare/assistito sulla base della segnalazione ricevuta dal medico di medicina generale. Non occorre che il cittadino si prenoti, sarà direttamente il personale dell’Azienda a mettersi in contatto con le famiglie. Allo stesso tempo, viene spiegato, "tutti i punti vaccinali allestiti sono facilmente accessibili, si può arrivare in automobile e sono tutti provvisti di ausili e seggette per facilitare l’arrivo alle poltrone vaccinali. Il personale presente è disponibile ad offrire supporto. Invitiamo tutti coloro che pur con limitazioni motorie sono in grado di raggiungere il centro vaccinale, a preferire questa modalità, che consente sicuramente tempi più rapidi di vaccinazione".

Personale scolastico

Come comunicato dalla Regione, informa l'Ausl, "gli operatori scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private parificate, dei servizi educativi 0-3 anni, degli enti di formazione professionale che erogano i percorsi di Istruzione e formazione professionale, da lunedì potranno contattare il proprio medico di medicina generale, attraverso i consueti canali utilizzati, per concordare i tempi della vaccinazione. In base all’accordo siglato con la Regione, saranno infatti i medici di medicina generale ad effettuare la somministrazione del vaccino “AstraZeneca”, che per le sue caratteristiche di conservazione e di modalità d’utilizzo, richiede una gestione meno complessa dei vaccini Pfizer e Moderna".

L'Ausl rende inoltre noto che "all’interno del Comitato consultivo dell’Azienda della Medicina Generale, nei giorni scorsi, si sono affrontate insieme ai medici di medicina generale tutti gli aspetti legati alla partenza della campagna vaccinale verso il personale scolastico. I medici di medicina generale da lunedì raccoglieranno le richieste dei propri assistiti appartenenti al personale scolastico e organizzeranno le sedute vaccinali, che inizieranno presumibilmente dal 1°marzo, tenuto conto dei tempi necessari per l’avvio delle attività. Le persone interessate alla vaccinazione, dovranno presentare un’autocertificazione che attesti lo stato di avente diritto, legato alla professione esercitata".

LAzienda comunica che "provvederà alla consegna del vaccino ai medici di medicina generale ed invierà una nota informativa ai dirigenti scolastici per promuovere fra il personale l’adesione alla vaccinazione". La modulistica per l’autocertificazione, scheda anamnestica e consenso informato, da compilare e portare dal proprio medico, potrà essere scaricata nei prossimi dal sito dell’Azienda di Ausl Romagna.