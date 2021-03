Vaccini, capanni da pesca e ponte Teodorico: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 30 marzo, alle 15.30, si riunirà il consiglio comunale, in videoconferenza con collegamento esclusivamente da remoto, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. La seduta si aprirà con la trattazione dei seguenti question time: “Vaccini per i familiari” presentato da Daniele Perini (Ama Ravenna); “Quale sede vaccinale dal 1 aprile dopo il De Andrè”, presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Ponte Teodorico: quali sono le ragioni dei ritardi per l’apertura?” presentato da Veronica Verlicchi (La Pigna).

Saranno trattate le seguenti proposte di deliberazione: “Surroga della consigliera comunale Samantha Gardin della lista 12 Lega nord con Alessandro Pini e l’esame della condizione di eleggibilità a consigliere comunale dello stesso”, da parte della presidente del Consiglio comunale Livia Molducci; "Approvazione regolamento per l'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento e il controllo dei servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia (0-3 anni)" e la ratifica della deliberazione di giunta comunale "Attuazione progetto Custom - empower the culture of sustainable investing to speed up energy transition in med middle-sized cities, finanziato con fondi europe da Eucf - european city facility e relativa variazione di bilancio”, presentate dall’assessora alla Pubblica istruzione e infanzia Ouidad Bakkali; “Modifica all'articolo 09.02-2021 del Regolamento capanni da pesca e da caccia e relativo adeguamento del Regolamento di assegnazione delle aree da destinare a capanni da pesca e da caccia”, che sarà illustrata dall’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte; “Approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone del mercato legge 160/2019”, presentata dall’assessora al Bilancio Valentina Morigi.

Saranno quindi trattate le seguenti mozioni: "Per un ripristino del decentramento amministrativo per i Comuni di 150.000 abitanti" presentata da Marco Frati (Pd), Fabio Sbaraglia (Pd), Chiara Francesconi (Pri), Mariella Mantovani (Articolo 1- Mdp), Daniele Perini (Ama Ravenna), Michele Casadio (Italia Viva), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna); “Un nuovo testo di regolamento dei consigli territoriali” presentata da Fabio Sbaraglia (Pd), Chiara Francesconi (Pri), Mariella Mantovani (Articolo 1- Mdp), Michele Casadio (Italia Viva), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna), Daniele Perini (Ama Ravenna). E infine il seguente ordine del giorno: “Modifiche al Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Consigli territoriali”, presentato da Samantha Tardi (CambieRa).