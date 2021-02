Vaccini costosi al Pala de Andrè: l'Ausl replica ad Ancisi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

E’ sacrosanto oltreché giusto che un consigliere comunale, come in questo caso Alvaro Ancisi, chieda conto di come vengono spesi i soldi pubblici. Così come è altrettanto doveroso, da parte di Ausl Romagna rendere conto in modo trasparente delle scelte compiute, attraverso la documentazione e gli atti. Cosa prontamente fatta dall’Azienda, appena giunto il question time da parte del consigliere. Vogliamo allo stesso tempo precisare che per il caso sollevato e riferito al contratto con il Pala De Andrè e le altre sedi vaccinali citate non è certamente difficile venirne a capo, perché lo sforzo richiesto dalla “inchiesta” del consigliere Ancisi richiede la semplice consultazione del sito aziendale, in quanto, come è giusto che sia per una Pubblica Amministrazione che si dichiari trasparente, tutti gli atti, contratti e relative planimetrie sono scaricabili con un click. L’Azienda, convinta del proprio operato, è pronta a fornire tutte le informazioni e gli atti, qualora ne venisse fatta ulteriore richiesta, anche da parte degli organi di controllo cui fa riferimento il consigliere Ancisi.

Ausl Romagna