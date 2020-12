24mila nuovi vaccini antinfluenzali in arrivo: "Prenotate dal medico di base"

Sono tanti gli anziani - e non - che non sono ancora riusciti a vaccinarsi contro l'influenza stagionale. Questo perchè nel 2020, con il pericolo Covid in agguato, le richieste di vaccinazione sono aumentate notevolmente, mentre negli anni passati non tutte le dosi venivano utilizzate (l’anno scorso i resi sono stati il 30 % dell’acquistato).

"Quest'anno, per fortuna, c'è stato un grande boom di domande per il vaccino, dopo anni e anni di campagne e telefonate per incentivarne l'utilizzo - spiega il sindaco Michele de Pascale - La Regione ha fatto un altro ordinativo di vaccini che dovrebbe essere disponibile a breve, e per l'Ausl Romagna dovrebbero essere disponibili altre 24mila dosi. Per cui bisogna contattare il proprio medico di base, perchè a breve ci sarà una seconda disponibilità. Dall'Ausl rassicurano che siamo ancora pienamente in tempi idonei per potersi vaccinare".

Il sindaco conclude lanciando un monito ai cittadini: "Fatelo anche i prossimi anni: anche quando saremo fuori dalla pandemia, manteniamo questa attitudine alla vaccinazione".