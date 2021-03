Vaccini, via libera ad AstraZeneca anche agli over 65. Bonaccini: "Ma non basta"

Novità sul fronte vaccini. Lunedì il ministero della Salute ha dato il via libera all'utilizzo del vaccino contro il Covid AstraZeneca anche nei soggetti sopra i 65 anni di età, ad eccezione di quelli 'estremamente vulnerabili' per particolari patologie. A seguito di questa novità, in Emilia-Romagna potrebbe esserci a giorni una secca accelerata.

"Un'ottima notizia, che ci permetterà di coprire maggiormente categorie dove le vaccinazioni sono già iniziate. Ma non basta - commenta il presidente della regione Stefano Bonaccini - AstraZeneca fino ad oggi ha consegnato ai Paesi Ue meno dosi di quelle concordate. E' inaccettabile e ha fatto benissimo il presidente Draghi a imporre lo stop a qualsiasi ipotesi di consegna di dosi a noi spettanti ad altre nazioni. Abbiamo bisogno di tutte le dosi che servono, il prima possibile. Questo viene prima di tutto".