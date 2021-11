Vaccino antiCovid, al via la terza dose per tutti i maggiorenni dell'Emilia Romagna

Dopo l'apertura delle agende da lunedì scorso per i 40-59enni, da mercoledì prossimo, in Emilia-Romagna tutti i maggiorenni potranno prenotare la terza dose, come da indicazioni della struttura commissariale nazionale, se sono già trascorsi i cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Lo annuncia Regione, dopo che nel pomeriggio l'assessore alla Sanità Raffaele Donini ha fatto il punto della situazione sull'andamento dei contagi e la campagna vaccinale.

"Adesso entriamo nel vivo dell'organizzazione per la dose aggiuntiva- spiega Donini- fondamentale è procedere speditamente. Siamo pronti a recepire le nuove indicazioni nazionali che stabiliscono di avviare dall'1 dicembre le somministrazioni per tutti i cittadini dai 18 anni in su che abbiano completato il ciclo primario da almeno cinque mesi e le aziende sanitarie stanno mettendo a punto i dettagli organizzativi per questo ulteriore allargamento della platea".

Da lunedì prossimo, 29 novembre, tra l'altro sarà possibile anche prenotare, disdire o spostare l'appuntamento per la terza dose anche nelle farmacie del territorio con il servizio FarmaCup. Entro la fine della prossima settimana, inoltre, sarà possibile vaccinarsi anche in farmacia se la farmacia è tra quelle che hanno aderito alla campagna.

"La nostra priorità restano sempre i più fragili e soprattutto chi ancora non ha iniziato il ciclo vaccinale- ribadisce comunque Donini- a loro va il nostro appello. La scienza e i numeri dicono che il vaccino è l'unica strada per uscire dalla pandemia, vaccinatevi per il bene vostro e dell'intera comunità. Nello stesso tempo è giusto e doveroso da parte di tutti continuare a prestare la massima attenzione e rispettare le regole, per mantenere quella normalità conquistata a così duro prezzo". (fonte Dire)