Vaccino anticovid, terza dose con accesso libero per gli over 60 e per chi ha ricevuto il Johnson&Johnson

Al fine di facilitare ulteriormente l’accesso alla somministrazione della dose di richiamo del vaccino contro il coronavirus, Ausl Romagna fa sapere che alle persone dai 60 anni in su, oltre alla già prevista modalità di prenotazione attraverso i consueti canali (Cup-Cuptel-Farmacup e Cupweb), è possibile anche accedere direttamente ai punti hub vaccinali senza prenotazione. Questa modalità è applicata anche ai cittadini che hanno eseguito la vaccinazione con Johnson&Johnson.

I cittadini di età inferiore ai 60 anni che hanno effettuato la vaccinazione con il vaccino monodose Johnson & Johnson, possono recarsi direttamente senza prenotazione negli hub vaccinali aziendali per ricevere la dose di richiamo con un vaccino a m-RNA (Pfizer o Moderna). Si ricorda che per la somministrazione del richiamo, devono essere trascorsi sei mesi (180 giorni) dalla prima vaccinazione. Le persone appartenenti alla fascia di età under 60 che hanno effettuato la vaccinazione con il monodose Johnson&Johnson sono state complessivamente in Romagna 8.578, così distribuite per ambito: Cesena 1515; Forlì 1717; Ravenna 3090; Rimini 2.256.