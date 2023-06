Vaccino contro il tetano, sedute straordinarie per alluvionati e 'angeli del fango'

Proseguono le sedute straordinarie di vaccinazione antitetanica per adulti, rivolte in modo particolare alle persone che stanno svolgendo attività presso gli edifici alluvionati (residenti, volontari o altro...). Dal 24 maggio, giorno di inizio, al 31 maggio sul territorio romagnolo sono già state somministrate 6.951 vaccinazioni contro il tetano. L'invito ad accedere è rivolto a coloro che non sono mai stati vaccinati per il tetano oppure hanno fatto l'ultima dose di richiamo da più di 10 anni. L'accesso avviene in modo diretto senza prenotazione.

Questi i prossimi appuntamenti:

Conselice (Casa della Comunità) Martedì 6 giugno dalle ore 12 alle 15.00

Casola Valsenio (Casa della Comunità) Martedì 6 giugno dalle ore 15 alle 18.00

S.Pietro In Vincoli (Casa della Comunità) Mercoledì 7 giugno dalle ore 14,30 alle 17.00

Sant’Agata sul Santerno (Piazza del Comune) Giovedì 8 giugno dalle ore 9 alle 12.00

Solarolo (Piazzale Caduti) Giovedì 8 giugno dalle ore 13 alle 16.00

L’Azienda Usl ringrazia i medici di medicina generale delle case di Comunità di Casola Valsenio e San Pietro in Vincoli per la disponibilità offerta ad effettuare la vaccinazione.