Case allagate, gestione rifiuti, riattivazione dell'elettricità: il vademecum dopo il maltempo

In relazione all’emergenza idrologica, il Comune di Faenza ha predisposto un vademecum rivolto alla popolazione colpito dalla calamità contenente indicazioni da tenere, oltre ad alcune informazioni di carattere generale. Una sezione contiene poi le indicazioni relative alla raccolta fondi per l'emergenza alluvione nel territorio faentino, per dare sostegno alle famiglie e alle realtà più colpite, un’azione per aiutare i concittadini ad affrontare questa prima fase di emergenza, in risposta alla generosità di tanti che hanno già chiesto come poter dare un aiuto concreto.

Il vademecum verrà pubblicato online sul sito del Comune di Faenza, sulla pagina Facebook del Comune di Faenza e sulle pagine Facebook e Instagram del sindaco Massimo Isola. Il vademecum verrà inoltre distribuito alla popolazione in forma cartacea.