"Vai a mangiare le banane": frase razzista durante la partita, scatta la multa

Per uno scontro di gioco più duro del normale. Così accade che gli animi si accendano e a qualche sostenitore - scevro dalla trance agonistica che investe esclusivamente chi gioca, e talvolta nemmeno - venga idea di proferire qualche parola di troppo. Parole forti e offensive per chi le riceve, che per regolamento vengono poi inserite nel referto arbitrale.

A finire nel libro nero degli episodi deprecabili questa volta è stata la società calcistica Erika Lavezzola, la cui prima squadra milita in terza categoria provinciale. I fatti risalgono a domenica scorsa, quando era in corso la gara tra la formazione locale e la Pro Loco Reda, due squadre appaiate in zona playoff. Un incontro sufficientemente sentito da riempire gli spalti. E proprio da quel settore, sul finire della gara, un giocatore è stato contestato per un intervento troppo ruvido.

Ai pesanti insulti rivolti all’arbitro nel corso della partita si è quindi aggiunta quella frase di troppo, "Vai a mangiare le banane", che ha fatto scattare la registrazione a referto da parte del direttore di gara e una sanzione di duecento euro comminata dal giudice sportivo di Ravenna alla squadra di Lavezzola. “La tribuna era molto piena e agguerrita - spiega un dirigente della Pro Loco Reda -, ma c’è stato un attimo in cui si è passati oltre. Io però non generalizzo, chi ha urlato quella frase all’indirizzo del nostro giocatore era un ragazzo giovane o forse due”.

Un episodio a cui lo stesso giocatore ha evitato lì per lì di dare peso, come lui stesso spiega: “Si sentono spesso cose di questo tipo sui campi da calcio - rivela -. Ma in quel caso non è stata una frase ripetuta continuamente. Io non gli ho dato peso e personalmente non mi ha offeso. Se dovessi badare sempre a quello che si dice, probabilmente non andrei più a giocare. Tra l’altro la banana l’avevo mangiata veramente prima della partita”, sdrammatizza. Incontro che per la cronaca si è concluso con la vittoria del Lavezzola per 1-0, ma sul piano della civiltà per qualche tifoso la gara si è rivelata una netta sconfitta.