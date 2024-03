Una valanga improvvisa travolge tre scialpinisti: tra loro un faentino

Una valanga stamattina sulla Croda da Lago, località sopra Cortina d'Ampezzo, ha coinvolto due scialpinisti, tra i quali un 47enne di Faenza, lasciando illeso un terzo sciatore. Attorno alle 10.20 la Centrale del Suem è stata attivata per una valanga con possibili travolti. Sul posto è volato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, con a bordo anche l'unità cinofila da valanga. Lungo il tragitto l'equipaggio è stato informato che le persone investite erano già riuscite a estrarsi dalla neve.

Qui il link per iscriversi al canale WhatsApp di RavennaToday

Una volta sul posto l'eliambulanza ha sbarcato in "hovering" equipe medica, tecnico di elisoccorso e unità cinofila. Di fatto i tre scialpinisti stavano risalendo a piedi un canale nei pressi di Forcella Adi con gli sci caricati sullo zaino, quando dall'alto è avvenuto un distacco che ha travolto i primi due trascinandoli per 50-60 metri. Il terzo sciatore, rimasto illeso a margine, è sceso ad aiutare gli amici restati sulla superficie della valanga.

I soccorritori hanno subito prestato le prime cure ai due feriti, che hanno riportato un probabile politrauma ciascuno. La superficie della slavina è stata bonificata in via precauzionale, anche se i tre compagni erano sicuri di essere da soli. In diverse rotazioni, l'elicottero ha quindi imbarcato gli infortunati e l'illeso, assieme ai soccorritori. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Belluno. Il terzo sciatore è rientrato autonomamente con gli sci.