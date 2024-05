Valori delle acque nella norma: rientra il divieto di balneazione

Rientrano nella norma i valori delle acque di Cervia-Milano Marittima, dove erano stati rilevati parametri non conformi. Il campione aggiuntivo delle acque di balneazione eseguito da Arpae ieri ha permesso infatti di verificare il rientro nei limiti normativi di 3 dei 4 punti in cui si riscontravano valori fuori norma, dopo il controllo effettuato lunedì nelle 98 località della riviera. Sono rientrate nei limiti e tornano balneabili le aree a Cesenatico (a nord e a sud del Porto Canale) e a Cervia-Milano Marittima (il punto denominato “100 m sud foce scolo Cupa”). Possono dunque rientrare in questi casi le ordinanze di non balneabilità.