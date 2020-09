Vandali devastano il bagno al mare, Cooperativa spiagge: "I responsabili saranno scoperti"

Il presidente di Cooperativa Spiagge Ravenna esprime vicinanza e solidarietà ai gestori del bagno La Plage per il grave atto di vandalismo subito nei giorni scorsi. "La spiaggia - afferma Maurizio Rustignoli - è un tratto di territorio che per le sue caratteristiche non è sempre facile da sorvegliare. A fronte di quanto accaduto sarà cura di tutti noi insieme portare ulteriore attenzione a questa problematica, individuando tutte quelle azioni affinché questi fatti non accadano più. Siamo fiduciosi che si possano individuare i responsabili di questo vile atto".

"Voglio cogliere l’occasione - conclude il presidente di Cooperativa Spiagge Ravenna - per ringraziare tutte le Forze dell’ordine per l’impegno profuso nel periodo estivo nel controllo del territorio. Per la massima sicurezza ed il raggiungimento di risultati importanti, come fatto con i venditori abusivi ora assenti dalle nostre spiagge, è importante proseguire nel percorso intrapreso di forte collaborazione".