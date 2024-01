Vandali in azione per Capodanno in centro a Lugo: scatta la denuncia

"Chi ha fatto questo probabilmente non si è reso conto di aver offeso la comunità tutta e sarebbe bene comprendesse il disvalore di quello che ha compiuto - concludono sindaco e assessora - Da parte nostra procederemo con la denuncia e auspichiamo che i responsabili vengano individuati. Ringraziamo anche chi ha "aggiustato" la statua del bambin Gesù per collocarla di nuovo nel Presepe davanti all'albero".

"La sera di Capodanno a Lugo è stata purtroppo accompagnata da gesti privi di senso e di intelligenza che condanniamo - commentano il sindaco Davide Ranalli e l'assessora alla Polizia Locale Veronica Valmori - Un momento gioioso e partecipato, con diverse iniziative organizzate dall'amministrazione comunale, è stato macchiato da azioni vuote contro la collettività che altro non sono che atti vandalici".

Vandali in azione per Capodanno a Lugo. Alcuni ignoti hanno danneggiato le "sfere" natalizie e la statua di Gesù posta nel presepe davanti all'albero del Pavaglione.

