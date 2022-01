Vandali segano il palo dell'autovelox: "Danneggiamento molto grave per la sicurezza stradale"

Messo fuori uso l'autovelox di via Sant'Andrea a Faenza. Mercoledì mattina lo strumento di controllo della velocità è stato ritrovato a terra con il palo segato. L'Amministrazione Comunale ha regolarmente presentato denuncia contro ignoti nella stessa giornata. "Ritengo molto grave questo danneggiamento, il velox è stato installato in prossimità di un incrocio oggetto di pesanti incidenti - spiega l'assessore alla Manutenzione e alla Polizia Locale Veronica Valmori - Da quando è stato installato il velox la situazione della sicurezza stradale è migliorata e questo certifica il ruolo deterrente svolto. Ovviamente ripristineremo quanto prima la situazione per la sicurezza di tutti".