Vandalizzata la 'panchina dei nonni', il Comune di Faenza: "La faremo ripulire"

Nei giorni scorsi la ‘Panchina dei nonni’, inaugurata a luglio di quest’anno nell’area verde del Parco Bucci a Faenza nei pressi della locomotiva, è stata presa di mira dai vandali che l’hanno scarabocchiata con disegni e frasi. L’iniziativa era stata realizzata nell’ambito della Giornata nazionale dei nonni, voluta da papa Francesco poi raccolta, a Faenza, dall’Anla, l’associazione lavoratori anziani, che ne aveva curato la realizzazione e l’installazione.

Dopo l’episodio vandalico, avvenuto nel fine settimana, per conto dell’amministrazione comunale, interviene l’assessora Martina Laghi, già presente all’inaugurazione: “Sono molto rammaricata per l’inqualificabile gesto. Quella panchina non è una seduta anonima, ma il simbolo di una generazione, quella dei nostri anziani, a cui è dedicata, e parte fondamentale nella nostra comunità. Saputo dell’atto vandalico ho contattato Francesca Goni, fiduciaria dell’Anla, per programmare al più presto la pulizia della panchina”.