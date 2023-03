Vandalizzati i lampioni nel cantiere del Parco Marittimo, il sindaco: "Danni ingenti, gesto gravissimo"

Nella notte tra sabato e domenica sono stati compiuti diversi atti vandalici sui nuovi pali dell’illuminazione installati nei giorni scorsi nella porzione di cantiere del Parco marittimo tra Punta Marina e Marina di Ravenna, in corrispondenza dei bagni, Kamala, Baloo e Vela. I danni sono di consistente entità, in particolare diversi pali dell’illuminazione sono stati forzati allo scopo di rompere la base sui cui sono fissati. La ditta sporgerà denuncia.

“Ciò che è accaduto è di una gravità assoluta – dichiarano il sindaco Michele de Pascale e l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – Un gesto inqualificabile e insopportabile che non solo ha provocato danni ingenti a un progetto importantissimo e strategico, sul quale stiamo lavorando alacremente, ma che offende e addolora l’intera comunità, che ha a cuore il nostro territorio. Ci teniamo a chiarire che il cantiere andrà avanti come da programma e siamo già al lavoro per ripristinare i pali rovinati. Auspichiamo che i responsabili possano essere presto individuati”.