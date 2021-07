Variopinti e felici: tanti partecipanti al nuovo appuntamento della Color Run

Tanti colori e tanta allegria. Si è corsa giovedì la Color Run Conselice 2021 al campo sportivo in via Giuseppe Di Vittorio, un evento organizzato dall'Atletica San Patrizio che ha raccolto nell'area verde diversi partecipanti di ogni età. Come da tradizione, l'evento ha coinvolto i partecipanti in una corsa che si è conclusa in un "liberatorio" bagno di colore.