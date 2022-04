Vedono i Carabinieri e si allontanano frettolosamente: trovati con la droga in tasca

I Carabinieri del Norm della Compagnia di Lugo, nel corso dei servizi di controllo del territorio disposti per il ponte del 25 aprile dedicati alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti con particolare riferimento alla zona di Massa Lombarda, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due stranieri originari dell’Est Europa, di cui uno residente nel comune di Massa Lombarda già noto alle forze dell’ordine.

I due stranieri, di cui uno in Italia senza fissa dimora, sono stati controllati da una pattuglia nei pressi di un esercizio pubblico dopo che, alla vista dei militari, si erano allontanati frettolosamente cercando riparo da occhi indiscreti all’interno del locale in questione. Raggiunti immediatamente e sottoposti a scrupoloso controllo, sono stati trovati in possesso di 13 grammi di cocaina suddivisa in dosi e pronta per essere smerciata ai possibili consumatori. La sostanza recuperata è stata sottoposta a sequestro inoltrando le dovute comunicazioni alla Magistratura di Ravenna.