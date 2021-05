Vedono la Polizia ed accelerano, nell'auto nascondevano la droga: tris di giovani nei guai

Venerdì pomeriggio, nel corso di un servizio di pattugliamento in via Trieste, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna ha proceduto al controllo di un’auto

Detenzione di sostanze stupefacenti. Con questa accusa la Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà tre giovani di 19, 20 e 21 anni. Venerdì pomeriggio, nel corso di un servizio di pattugliamento in via Trieste, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna ha proceduto al controllo di un’auto con tre persone a bordo, che alla vista della "pantera" aveva improvvisamente aumentato la propria velocità cercando di eludere un eventuale controllo.

Durante l’identificazione dei passeggeri gli agenti hanno percepito un forte odore di fumo provenire dall’abitacolo dell’auto, verosimilmente riconducibile alla combustione di marijuana. Infatti, nel vano porta oggetti del veicolo i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un involucro plastico contenente circa 40 grammi di marijuana. Tutti, già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati.