Vendeva alcolici in piazza Baracca nonostante il divieto: esercente multato

Mercoledì e giovedì la Polizia Locale del Comune di Ravenna ha svolto servizi straordinari di controllo nel centro storico cittadino, in prevalenza interessando le aree dell’Isola San Giovanni-Giardini Speyer-stazione e di Piazza Baracca.

Nel corso dell’attività, svolta con l’ausilio di un’unità cinofila proveniente dalla Polizia Locale di Riccione, sono state identificate 12 persone, di cui 9 straniere. Di queste, un minorenne di nazionalità romena individuato dal cane Ziko è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di cannabis. Tre persone - un italiano, un guineano e un minore ucraino - sono stati segnalati alla Prefettura quali consumatori di sostanza stupefacente e sanzionati per violazioni al Regolamento di Polizia Urbana.

Un’esercente di un’attività commerciale di piazza Baracca è stato invece colto mentre vendeva bevande alcoliche in bottiglia a un cittadino, nonostante il divieto di vendita dalle ore 18:00 alle ore 08:00 stabilito con apposita ordinanza sindacale. L’attività di presidio del territorio, finalizzata, in particolare, ad arginare situazioni di degrado e comportamenti che possono creare turbativa per la pubblica tranquillità e la sicurezza urbana, proseguirà con altri servivi nelle prossime settimane.