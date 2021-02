Vendeva pentole, coltelli, rasoi e profumi ai passanti in strada: maxi multa

Durante l’ordinaria attività di pattugliamento e controllo dell’area portuale retrostante ai terminal container, le Fiamme Gialle della seconda Compagnia di Ravenna hanno notato e controllato nei pressi di via della Battana un individuo intento a vendere, di fronte a numerosi clienti - in gran parte camionisti - merce varia, per lo più prodotti per cucinare e per il tempo libero.

Dopo aver effettuato i preliminari accertamenti del caso, i militari hanno constatato che l'uomo risultava sprovvisto di qualsiasi tipo di licenza o autorizzazione al commercio su area pubblica e che deteneva abusivamente, stipati all’interno della propria auto, oltre 800 pezzi di materiale vario tra i quali pentole, coltelli, rasoi, articoli di ferramenta, profumi e altri.

Pertanto, i finanzieri hanno segnalato all’autorità competente il venditore, un 50enne residente nella provincia di Napoli, e hanno elevato la sanzione amministrativa prevista per i commercianti ambulanti abusivi, che va da un minimo di 2.582,28 a un massimo di 15.493,71 euro. Inoltre è stato confiscato amministrativamente tutto il materiale, di cui peraltro l'uomo non è stato in grado di dimostrare la legittima provenienza.

Anche questo intervento per la repressione dell’abusivismo commerciale testimonia l’intensificazione in atto da parte delle Fiamme Gialle dei servizi di perlustrazione dell’area portuale finalizzati a contrastare ogni forma di traffico o di attività illecita, o comunque svolta in maniera abusiva e in evasione di imposte.