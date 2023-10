Le raffiche di vento fanno crollare l'impalcatura del cantiere su due auto

Poteva aver conseguenze ben peggiori l'incidente causato dal vento avvenuto nel pomeriggio di oggi nel cuore di Borgo San Rocco. Le raffiche di vento, che sta soffiando molto forte in diverse zone della Romagna, hanno fatto crollare un'impalcatura posta di fronte a una casa in ristrutturazione all'altezza del civico 21 di via San Mama.

Fortunatamente nel crollo non si sono registrati feriti. Due automobili, parcheggiate proprio di fronte alla casa, sono rimaste bloccate sotto il crollo riportando vari danni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area, insieme alla Polizia locale di Ravenna.

Foto Massimo Argnani