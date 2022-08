Il vento ferma i fuochi d'artificio di San Lorenzo: rinviati gli spettacoli di Cervia e Casal Borsetti

Un vento intenso ha spirato nella serata di mercoledì sulla costa ravennate. Un piacevole evento per chi cercava un po' di refrigerio dalla calura estiva, ma un problema per gli spettacoli pirotecnici che erano in programma per la notte di San Lorenzo. Sono infatti stati rinviati i fuochi d'artificio in programma sulle spiagge di Cervia e Casal Borsetti. Lo spettacolo pirotecnico dedicato a San Lorenzo a Cervia viene così recuperato alle 22 di venerdì sera, mentre i fuochi di Casal Borsetti sono rinviati a sabato 20 agosto.