Alberi e rami spezzati dal vento: a Faenza crolla anche 'E galet de paciugh'

Foglie per terra, rami spezzati, cassonetti divelti e in qualche caso grossi fusti che insidiati dal forte vento sono caduti. Gli stessi scenari che hanno interessato molte città della Romagna nella prima mattinata di martedì tra cui il territorio faentino, dove le raffiche hanno raggiunto i 100 chilometri orari causando vari danni e diversi disagi alla circolazione. Nella mattinata infatti gli operai incaricati dal Comune sono stati al lavoro per risolvere le criticità, e gli interventi hanno interessato il ripristino delle sedi stradali e la rimozione dei rami caduti. Il Parco del Tondo per motivi di sicurezza non è stato riaperto al pubblico a causa della caduta di un grosso albero le cui radici hanno sollevato il vialetto di passeggio in cemento. Il fusto si è adagiato su una panchina schiacciandola. Il parco al momento dell’evento atmosferico era chiuso. Un po’ di disagi si sono verificati anche in viale Stradone dove in alcuni tratti del vialetto ciclopedonale che costeggia l’ingresso dell’ospedale di Faenza è stato temporaneamente interdetto il transito.

Crollata a causa del vento anche l’installazione ‘E galèt de paciugh’, opera simbolica del post-alluvione rappresentante il galletto romagnolo con una vanga. “Ci hanno scritto in tanti per segnalarci e mandarci le foto del galletto - spiega Veronica Bassani, organizzatrice della kermesse artistica in queste settimane in svolgimento negli spazi del Fontanone -. Quello è il simbolo è la ripartenza dopo l’alluvione, della Romagna che si rialza, quindi nel pomeriggio effettueremo un sopralluogo e verificheremo lo stato dell’opera. Se è solo caduto e non si è rotto nulla l’obiettivo è ripristinarlo quanto prima”.

In foto, E Galet de Paciug abbattuto dal vento