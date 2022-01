Forte vento e pioggia, i Vigili del fuoco intervengono per numerosi alberi caduti

Il maltempo ha comportato diversi disagi complice la pioggia e il forte vento. Si segnalano numerose chiamate e richieste di intervento ai Vigili del fuoco. Quindici le uscite nel cuore della notte, soprattutto per via di diversi alberi caduti lungo le strade. Si segnalano anche alcune transenne divelte. Gli interventi stanno proseguendo anche nel corso della mattinata. Richiesta di intervento anche per un piccolo movimento franoso nella zona di Brisighella, ma non ci sono coinvolte persone o abitazioni.