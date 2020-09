Verso l'inverno: tornano le paratie sulle banchine del porto canale

Mercoledì 30 ottobre inizierà la posa in opera delle paratie sulle due banchine del porto canale di Cervia. Il montaggio interessa sia i varchi della banchina lato Cervia e sia i varchi della banchina lato Milano Marittima.

I lavori vengono eseguiti, come ogni anno, preventivamente per far fronte a possibili avverse condizioni meteo nei mesi invernali.

Lungo la banchina lato Cervia le paratie in legno sono state tutte sostituite in occasione della riqualificazione urbana di via Nazario Sauro. Le operazioni di montaggio effettuate dall'impresa Adriatica Costruzioni Cervese si concluderanno entro la giornata di venerdì 2 ottobre.