Verso la seconda edizione della biciclettata dedicata ad Alfredo Oriani

A cura dell’Associazione Rumore di Fondo della Casa della Musica di Faenza insieme al MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, nell’ambito di “Atmosfere Faentine” progetto supportato dalla Regione Emilia Romagna, n collaborazione con il Comune di Faenza, Comune di Casola Valsenio, Unione Romagna Faentina e Consulta della Bicicletta. Domenica 15 ottobre si parte alle 9 per la Biciclettata non competitiva Alfredo Oriani e la Bicicletta con ritrovo in Piazza Martiri Ungheresi dove e’ presente la Statua di Alfredo Oriani per arrivare alle 12 a Casola Valsenio in occasione del pranzo offerto a tutti i ciclomatori dalla Festa dei Frutti Dimenticati dopo una tappa intermedia a Tebano. Dopo una pausa pranzo coi Prodotti Tipici della Romagna e quelli legati ai Frutti Dimenticati, a cura della Pro Loco di Casola Valsenio, alle 12e 30 circa si premieranno i ciclisti e i musicisti e si apre la giornata con la musica di Alvio Focaccia e gli Amici del Ciclismo che accogliera’ i ciclisti che arriveranno in Piazza Centrale di Casola Valsenio con la guida dello storico giornaoista locale Beppe Sangiorgi.

Alfredo Oriani, autore di numerose opere storiche e politiche e di alcuni capolavori letterari uno dei suoi ultimi lavori fu Bicicletta, una raccolta di novelle in cui egli abbandonò lo stile enfatico e veemente dei suoi primi racconti per una scrittura più scorrevole e spontanea. L’opera fu tratta da un’esperienza vissuta nel 1897: nell’estate di quell’anno Oriani effettuò un viaggio in solitaria dalla Romagna alla Toscana, giungendo fino al Senes, in tutto circa 600 km con oltre seimila metri di dislivello, in sella a una Bremiambourg da corsa a scatto fisso

