Verso le elezioni politiche: aperte le domande per gli scrutatori in Bassa Romagna

È possibile, per tutti coloro che sono già iscritti all’albo degli scrutatori, presentare domanda all’Ufficio Elettorale per comunicare la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di scrutatore di seggio elettorale per le Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che si terranno domenica 25 settembre.

La Commissione Elettorale Comunale riconosce la precedenza a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni: disoccupati - soggetti in mobilità - cassintegrati - esodati - studenti.

La comunicazione della propria disponibilità va inoltrata all'Ufficio Elettorale dal 27 luglio al 27 agosto attraverso una di queste modalità:

online sul sito LaBassaRomagna

posta elettronica (anagrafe@comune.lugo.ra.it) allegando copia di un documento di identità

personalmente all'Ufficio Comunico (piano terra della Rocca)

Il modello per la domanda è disponibile presso l’Ufficio Comunico o scaricabile dal sito istituzionale. La disponibilità resa vale solo per la consultazione del 25 settembre 2022.