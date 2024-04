Il vescovo di Faenza visita la struttura lavorativa protetta per disabili

Nella giornata di lunedì il Vescovo di Faenza Monsignor Mario Toso si è recato presso il centro Cefal Emilia Romagna di Villa San Martino di Lugo per un incontro con gli ospiti della Struttura Lavorativa Protetta (SLP). L’incontro si è tenuto nel contesto del periodo di Visita Pastorale del Vescovo nell’unità di Sant’Agata e Villa San Martino, nelle giornate del 7-14 aprile. La Struttura Lavorativa Protetta è un progetto speciale di Cefal rivolto ad adulti con disabilità psichiche e intellettive medio-gravi, con obbiettivo di valorizzare le capacità comunicative e relazionali dei partecipanti, all’interno di un contesto professionalmente ed affettivamente adeguato, in grado di facilitare l’integrazione sociale e lavorativo-occupazionale degli ospiti.

Qui, Monsignor Toso ha incontrato i presenti, che lo hanno accolto cantando in coro la propria versione personalizzata del celebre gospel “When the Saints Go Marching In”, realizzata dai partecipanti della SLP e dai propri educatori in vista delle festività e riadattata in italiano in “Quando i Santi marceranno”. A seguire, il Vescovo ha dialogato con i ragazzi e le ragazze ospiti della struttura, rispondendo anche ad alcune domande e curiosità. In particolare, ha voluto ricordare l’opera di Don Bosco, trovando anche nello spirito della SLP di Cefal la familiarità e la volontà di aggregare tipica del mondo Salesiano. Il momento di incontro si è concluso con la benedizione di monsignor Toso e la recita tutti insieme dell’Ave Maria. Presenti all’incontro anche il Presidente di Cefal Gaetano Finelli, la direttrice Federica Sacenti, il responsabile di sede Fabio Federici e la responsabile della SLP Fulvia Ricci Mingani.