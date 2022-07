Vestiti, accessori per neonati, ma anche frutta e verdura: tanti doni per aiutare le famiglie in difficoltà

Continua la generosità dei ravennati nei confronti dell'associazione di volontariato ‘Il Terzo Mondo’ presieduta da Charles Tchameni Tchienga, che gestisce lo sportello del sorriso di via Grado 30 che annualmente (da settembre a giugno) dona conforto morale ed assistenza concreta a quasi 350 famiglie indigenti del territorio.

Mercoledì mattina un'ingente quantità d’indumenti ed accessori per l'infanzia (passeggino, sdraietta, seggiolone, lettino, giochi...) sono stati consegnati in donazione dalla signora Fortunata dell'asilo nido ‘Crescere Insieme’ di Via Lago di Garda. Una donazione con cui, afferma il presidente della Onlus, "riusciremo a soddisfare una parte delle numerose richieste di corredo in programma per questo fine anno 2022". Inoltre martedì mattina, Tchameni Tchienga ha potuto far sorridere, nonostante il gran caldo, 20 famiglie grazie alla frutta e verdura ricevuta in donazione da Gialberto Botti e Christianne Anacoura, proprietari del negozio ‘il giardino della Frutta’ in Circonvallazione Canal Molinetto.