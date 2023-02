Vestiti, latte e omogeneizzati per i bimbi meno fortunati: il bel dono di Linea Rosa

Martedì mattina ‘Lo sportello del sorriso’ di via Grado a Ravenna, sede operativa della Onlus ‘Il Terzo Mondo’, la volontaria Stephanie Tchameni ha accolto Valentina, operatrice dell'associazione ‘Linea Rosa’, che ha portato un ingente quantità di doni, per la gioia dei bambini ravennati meno fortunati. La preziosa donazione è composta da vestiario per bambini da 0 a 10 anni, omogeneizzati e latte per la crescità. Tchameni ha colto l'occasione per ringraziare Linea Rosa e la sua presidentessa Alessandra Bagnara per aver accolto favorevolmente l'appello mirato alla raccolta di alimenti per neonati.