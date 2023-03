"Vetrine consapevoli" per sostenere la lotta all’endometriosi: l'iniziativa del quartiere Alberti

Ancora un’iniziativa solidale che vede uniti i negozi e gli esercizi del Quartiere Alberti di Ravenna. Sono ben 44 quelli che aderiscono alla campagna “Vetrine consapevoli” per la lotta all’endometriosi, una malattia cronica che può interessare fino al 10% della popolazione femminile in età fertile, e che si manifesta con sintomi vari (da dolori mestruali intensi a infertilità, da gonfiori addominali a dolori durante i rapporti sessuali…). L’A.P.E. - Associazione Progetto Endometriosi, costituita da pazienti affette da endometriosi, è l’associazione nazionale che si occupa di questa malattia, fornendo informazioni, aiuto e possibilità di visite specifiche alle donne, ma anche realizzando campagne di formazione per lo stesso personale medico.

La campagna “Vetrine consapevoli”, organizzata dall’A.P.E., fa sì che i negozi aderenti espongano per tutto il mese di marzo i materiali e le brochures dedicati all’endometriosi, per sensibilizzare e coinvolgere la clientela su questa delicata tematica. “Nel mese delle donne per eccellenza, non potevamo restare sordi alla richiesta dell’A.P.E. – spiegano dal Quartiere -: per cui abbiamo aderito volentieri alla campagna, e siamo molto contenti del fatto che ancora una volta siamo compatti nella nostra iniziativa”. “Lo scopo della nostra campagna di marzo è quello di creare consapevolezza – racconta Valentina Sarni, responsabile di A.P.E. per la zona Ravenna - poi sabato 11, in piazza del mercato, ci sarà anche un tavolo specifico dove raccogliere eventuali donazioni da parte dei cittadini”.