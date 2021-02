Via Antico Squero resta chiusa al traffico: la Soprintendenza vincola la fabbrica crollata

Quando riaprirà al traffico via Antico Squero, chiusa da un anno? Era questa la domanda oggetto di un question time del capogruppo di Forza Italia Alberto Ancarani, presentata all'assessore ai lavori pubblici di Ravenna Roberto Fagnani. Il 1 ottobre 2019, infatti, il Comune di Ravenna ha dovuto chiudere un tratto di via Antico Squero a causa dell’invasione della sede stradale di macerie provenienti dal crollo di una vecchia fabbrica dismessa.

Una settimana dopo il crollo, si legge nella risposta dell'assessore al consigliere, era stato effettuato un sopralluogo all’immobile da parte di personale tecnico del Servizio Edilizia Pubblica, durante il quale era emerso che "la struttura, così come si presenta, permane in precarie condizioni di sicurezza e non presenta le caratteristiche di idoneità che ne consente il normale uso". "Ad oggi la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, Commissione Regionale Emilia Romagna ha vincolato l’immobile in oggetto - scrive Fagnani - Con i vincoli conseguenti, si è di fatto complicato l’iter di intervento su tale immobile. La società proprietaria ha proposto ricorso alla Soprintendenza per tale decreto, ma non risulta presentato o proposto alcun tipo di intervento o cronoprogramma per azioni volte a risolvere la situazione al fine del ripristino della viabilità sulla via Antico Squero. È in corso l'emissione di ordinanza sindacale per intimare alla proprietà la verifica delle condizioni attuali per predisporre un cronoprogramma al fine di rimuovere, in tempi tecnici strettamente necessari, tutte le condizioni di pericolo verso via Antico Squero, permettendo il ripristino della viabilità veicolare e ciclopedonale".