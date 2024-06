Via Bonifica verso la riapertura: pronta la nuova pista ciclabile

È prevista entro venerdì 21 giugno la riapertura al transito veicolare di via Bonifica, fra Porto Fuori e Lido Adriano, con la nuova pista ciclabile, anch’essa fruibile. A seguire verranno realizzate le lavorazioni di completamento che si svolgeranno a traffico aperto con locali restringimenti e limitazioni. Anche per questa stagione estiva, dunque verrà garantito il collegamento fra le due località.

Nei giorni scorsi l’assessora Federica Del Conte aveva precisato che i lavori "si stanno svolgendo a un ritmo incessante per consentire la riapertura della strada il prima possibile in condizioni di sicurezza per la circolazione. Sono in corso di ultimazione i lavori per allacciare la nuova linea dell'acquedotto realizzata da Lido Adriano a Porto Fuori e anche le lavorazioni di asfaltatura della nuova via Bonifica che è stata allargata lungo tutto il tracciato oggetto del cantiere. Dopo l'apertura della nuova strada le lavorazioni proseguiranno con la realizzazione delle opere di finitura dell'asfalto, con quelle necessarie a completare la pista ciclabile, con la segnaletica orizzontale e verticale definitive, con la pubblica illuminazione mancante e l'impianto semaforico e l'impianto sicur led".