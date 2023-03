Via Girolamo Rossi chiusa per tre settimane: il percorso alternativo

Per consentire l’installazione di un ponteggio, da lunedì 13 marzo a venerdì 31 a Ravenna sarà istituito il divieto di accesso a via Girolamo Rossi all’altezza dell’incrocio con via Pellegrino Matteucci. Potranno circolare soltanto pedoni e ciclisti, con bicicletta condotta a mano.

Tutti gli altri veicoli dovranno svoltare a sinistra in via Pellegrino Matteucci, poi percorrere via Salara in direzione di via Pietro Alighieri, e via Pietro Alighieri in direzione di via Girolamo Rossi. Lungo tale percorso sarà quindi temporaneamente sospesa la zona a traffico limitato.