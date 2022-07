Via i portabici per la visita del presidente Mattarella. Nonostante gli avvisi sono state rimosse anche delle biciclette

In vista della visita del presidente della Repubblica a Ravenna, in programma giovedì alle 11 al teatro Alighieri, per le celebrazioni del centenario dell’assalto squadrista alla sede della Federazione delle Cooperative della provincia di Ravenna, si sta rendendo necessario in questi giorni approntare alcune modifiche alla viabilità e alla sosta, tra le quali la rimozione di alcuni portabiciclette in centro storico. Nonostante sui portabiciclette da rimuovere fosse stata apposta, 48 ore prima della rimozione, apposita segnaletica di avviso, quando si è provveduto alla rimozione in alcuni casi erano ancora presenti delle biciclette. Quanti dovessero recuperare il proprio mezzo possono scrivere una mail a relazionipubblicopolizialocale@comune.ravenna.it indicando il proprio nome, cognome e recapito telefonico. Saranno ricontattati al più presto.