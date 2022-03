Viabilità: a Lugo riapre Largo Pratella

Dal 2 marzo riapre Largo Pratella, a lungo chiuso per i lavori di restauro del Teatro Rossini, e cambia la viabilità. La riapertura è prevista per il giorno del mercato settimanale, il mercoledì, che sarà anche l’unico giorno nel quale Largo Pratella sarà percorribile dalle auto, dalle ore 5 alle 15 con senso di marcia da via Amendola a p.zza Trisi/ via Emaldi. Nelle restanti ore del mercoledì e negli altri giorni della settimana potrà essere attraversato solo da pedoni e biciclette.