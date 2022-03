Viabilità e sicurezza stradale sul Dismano, Salzano (Viva Ravenna): "Promesse irrealizzate e incuria"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Il 21 agosto 2021 scrissi sulle modalità tragicomiche con cui è gestita la viabilità e la sicurezza stradale sulla via Dismano a Ponte Nuovo ove i cittadini da tempo lamentano la mancanza di sicurezza conseguente all’alta velocità dei veicoli più disparati ed il continuo passaggio di mezzi pesanti, nonostante il divieto di circolazione. La querelle è risalente nel tempo.

Il 7 giugno 2019 il Sindaco proclamò lo stop al passaggio in via Dismano di mezzi pesanti non autorizzati e l’installazione di telelaser.Dopo un anno senza evoluzioni, l’8 agosto 2020, ho inviato una formale diffida al Comune ad attivarsi. Il 13 ottobre dello stesso anno il Sindaco ha nuovamente annunciato l’approvazione della delibera riguardante l’installazione del telelaser per via Dismano.

Poco prima delle elezioni, quando si sa che tutto è possibile, la Giunta comunale oltre all’arrivo di navicelle spaziali e macchine del tempo ha nuovamente promesso l’imminenza dell’installazione del telelaser su via Dismano. Dopo più di sei mesi la situazione non è affatto cambiata. Peraltro il promesso telelaser, che consentirebbe di individuare le targhe dei veicoli circolanti è soluzione da ritenersi insoddisfacente in quanto il Comune autorizza il passaggio a circa la metà dei mezzi pesanti che transitano per la via (fonte Ravennaedintorni del 16 ottobre 2019).

Con l’avvicinarsi della bella stagione sono iniziati i passaggi lungo via Dismano dei rumorosi mezzi agricoli che si dirigono verso le campagne di via Marabina. Anziché fare rispettare il divieto di circolazione sulla via Dismano, ove vi sono asili, scuole, la chiesa, incroci a raso, attività commerciali, e fare circolare i mezzi pesanti per via Classicana circumnavigando così il centro urbano, l’amministrazione preferisce non fare rispettare il divieto di circolazione che lo stesso Comune ha imposto. Se il problema del transito dei mezzi pesanti non verrà risolto con il telelaser, quello dell’alta velocità non è proprio stato preso in considerazione dall’amministrazione.

Ma l’incuranza della sicurezza e del quieto vivere dei cittadini di Ponte Nuovo da parte del Comune non è una novità se si pensa che il 19 maggio 2021 l’amministrazione ha respinto “la mozione di messa in sicurezza di via Dismano” proposta dall’opposizione. Sarebbe ora, ed il caso, di installare dei dossi dissuasori in questa via ove il limite è di 50 Km/h e attraversa un folto centro abitato.

I dissuasori di velocità sono utilizzati un tutto il mondo e sono disciplinati dal Codice della Strada all’articolo 42 e dal suo Regolamento di Attuazione. Tutto dipende, ovviamente, dalla volontà politica di fare delle scelte e di attuarle. Intanto le voragini al manto stradale che si sono create per l’indiscriminato passaggio di mezzi pesanti iniziano a costituire un discreto dissuasore di velocità, ma non abbastanza purtroppo.

Lucio Salzano - Candidato di Viva Ravenna per il Consiglio territoriale Ravenna Sud