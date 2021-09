Viabilità rivoluzionata per Ironman: tutte le modifiche, chiudono anche le scuole

Per consentire la realizzazione dell’evento sportivo Ironman, in programma sabato 18 e domenica 19 settembre, sono state previste modifiche alla viabilità

Per consentire la realizzazione dell’evento sportivo Ironman, in programma sabato 18 e domenica 19 settembre, sono state previste modifiche alla viabilità che, nel territorio del comune di Ravenna, coinvolgeranno le frazioni di Castiglione di Ravenna, Casemurate, Matellica e Mensa Matellica. Tali località saranno infatti interessate dal passaggio della gara “bike” che percorre la strada provinciale Bagnolo Salara provenendo da Castiglione di Cervia, fino all’immissione sullo svincolo per la strada statale E45, che verrà chiusa dagli svincoli nord e sud di Ravenna.

Si sottolinea che il divieto di transito sulla strada provinciale 254 Bagnolo Salara, sia sabato 18 che domenica 19, sarà esteso anche ai residenti, pertanto si raccomanda di lasciare il proprio veicolo al di fuori dell'area interdetta, per un eventuale suo utilizzo qualora si avesse bisogno di andare da qualche parte.

Nella giornata di sabato 18 settembre la E45 sarà chiusa dalle 5 fino al cessare delle esigenze di corsa; la provinciale Bagnolo – Salara e tutti gli altri tratti di strada interessati dal passaggio dalle 6 fino al cessare delle esigenze di corsa. Nella giornata di domenica 19 settembre la E45 sarà chiusa dalle 9.30 fino al cessare delle esigenze di corsa; la provinciale Bagnolo – Salara e tutti gli altri tratti di strada interessati dal passaggio dalle 10.30 fino al cessare delle esigenze di corsa.

È inoltre stata prevista per sabato 18 settembre la chiusura straordinaria della scuola media Zignani di Castiglione di Ravenna, che fa parte dell’istituto comprensivo intercomunale 1 Ravenna – Cervia, con molte famiglie di studenti che risiedono nel territorio del comune di Cervia, a sua volta interessato da numerose modifiche alla viabilità.