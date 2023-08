Viaggiare smart: arriva il nuovo biglietto digitale per i treni regionali

Interessante novità per chi viaggia in treno. Trenitalia introdurrà, a partire dal 5 agosto, il nuovo biglietto digitale per i treni regionali, acquistabile su App, sito di Trenitalia, sito di Trenitalia Tper, agenzie di viaggio e altri operatori abilitati. "Si tratta di una modalità innovativa di viaggiare in maniera ancora più flessibile - viene spiegato - una volta acquistato il biglietto, sarà infatti possibile effettuare un numero illimitato di cambi data e ora fino alle 23:59 del giorno precedente il viaggio, mentre il giorno del viaggio sarà possibile effettuare un numero illimitato di cambi ora fino alle 23:59, anticipando o posticipando la partenza".

L’altra importante novità è rappresentata dal check-in che convalida il biglietto e che il viaggiatore dovrà effettuare prima di salire a bordo del treno scelto. Il check-in si può effettuare, come utente registrato nell’area "i miei viaggi" del sito trenitalia.com, oppure dell’App Trenitalia. Chi non è registrato potrà effettuare il check-in collegandosi al link presente nell’e-mail o sms ricevuto al momento dell’acquisto del biglietto. La funzione di check-in è disponibile dalle 00:00 del giorno del viaggio e fino all’ora di partenza programmata del treno selezionato all’atto dell’acquisto: sul tasto è riportato il messaggio: "fai il Check-in e viaggia". Una volta effettuato il check-in, il biglietto risulta valido per viaggiare.