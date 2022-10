In viaggio verso il Teatro: riparte il servizio di trasporto per gli abbonati del forese

La biblioteca Guerrini di Sant’Alberto ha fatto da cornice alla presentazione del progetto "In viaggio verso il teatro", iniziativa di Ravenna Teatro che vede il patrocinio dell’amministrazione comunale e che serve le aree territoriali nord e sud del Comune di Ravenna, oltre al Comune di Alfonsine, garantendo ad abbonati e abbonate - e a chi è in possesso di un biglietto per la serata di spettacolo - l’accompagnamento in teatro e ritorno a casa.

Otto i paesi serviti nella zona nord, ovvero Casalborsetti, Mandriole, Sant’Alberto, Savarna, Alfonsine, Mezzano, Piangipane, San Michele, e sette in quella sud, che comprende Savio e Castiglione di Ravenna, San Zaccaria, Campiano, San Pietro in Vincoli, Villanova di Ravenna e Roncalceci. “Siamo felici – racconta Marcella Nonni, condirettrice di Ravenna Teatro - di poter continuare a garantire una pratica che favorisce le spettatrici e gli spettatori che abitano nel forese e che possono decidere di utilizzare il pullman condividendo un’esperienza".

“Ci fa molto piacere - osserva l’assessora al Decentramento del Comune di Ravenna Federica Moschini - che con la ripresa della Stagione dei Teatri riparta anche questo servizio. Quella della navetta gratuita per raggiungere il teatro dal forese è un’idea solo apparentemente semplice, perché in realtà permette di perseguire molteplici scopi. Non solo, infatti, consente ai passeggeri – spettatori impossibilitati a muoversi o che preferiscono non spostarsi in auto - di raggiungere il teatro, ma anche di approfondire, durante il percorso, i temi degli spettacoli e di socializzare tra loro. In altre parole questo servizio è un’ulteriore preziosa declinazione della nostra idea di comunità inclusiva e di cultura come cibo per la mente di cui tutti devono poter fruire”.

Le prime a salire a bordo del pullman per raccontare lo spettacolo dal titolo I due gemelli veneziani saranno due insegnanti. Nella serata del 10 novembre ad accompagnare in teatro sarà Silvia Fariselli, mentre la sera successiva toccherà a Luana Vacchi.

In occasione del secondo spettacolo, Funeral Home, ad essere protagonisti saranno invece due bibliotecari: giovedì 24 novembre sarà la volta di Luca Mandorlini, bibliotecario della biblioteca Classense, mentre venerdì 25 gli abbonati e le abbonate saranno accompagnati dalle parole di Silvia Travaglini, bibliotecaria alla Classense anche lei. Il pullman riprenderà la sua corsa a gennaio 2023 e il calendario delle voci narranti sarà consultabile, da dicembre, sul sito ravennateatro.com.