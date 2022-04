Emozione in cielo: le Frecce Tricolore si allenano sfrecciando sul cielo di Cervia - VIDEO

Mercoledì mattina le Frecce Tricolori hanno volato sull'Aeroporto di Pisignano di Cervia, sede del 15esimo Stormo dell'Aeronautica Militare. In questo periodo dell'anno, che precede l'inizio della cosiddetta stagione "estiva" nel quale la Pattuglia si esibisce su spiagge e aeroporti, le Frecce Tricolori lasciano la loro base aerea di Rivolto, in Friuli Venezia Giulia, per eseguire diversi voli di addestramento "fuori sede". La formazione si reca quindi ad Aviano, Grazzanise, Ghedi, Istrana o, per l'appunto, Cervia per trovare caratteristiche orografiche differenti rispetto a Rivolto, per fare in modo di addestrare i nuovi piloti a volare il programma acrobatico anche in assenza dei consueti riferimenti visivi al suolo.