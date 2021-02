Video rilassanti tra suoni e sussurri, lo Youtuber ravennate: "Vi spiego cos'è l'Asmr, l'orgasmo del cervello"

E' probabile che, navigando su YouTube, anche voi vi siate imbattuti almeno una volta in uno dei milioni di video Asmr caricati sul portale. L'Asmr è un fenomeno in continua crescita. Ma di cosa si tratta?

E' probabile che, navigando su YouTube, anche voi vi siate imbattuti almeno una volta in uno dei milioni di video Asmr caricati sul portale. Sono sempre di più, infatti, i canali Asmr e le persone che ammettono di "provare l'Asmr", un fenomeno in continua crescita. Ma di cosa si tratta?

Asmr sta per "Autonomous sensory meridian response", ossia "Risposta autonoma del meridiano sensoriale". Questa sensazione di rilassamento può essere provocata da stimoli diversi: cerebrali, visivi, uditivi e tattili, che vengono chiamati, in gergo tecnico, "trigger". Questa tecnica, se fatta bene, è in grado di regalare a molte persone una sensazione piacevole, un particolare formicolio al cuoio capelluto, lungo la schiena o sulle spalle, accompagnato da un totale relax psicofisico. Così facendo, aiuta le persone a rilassarsi completamente, a fare una pausa dallo stress quotidiano - soprattutto in questo periodo di pandemia - e addirittura spesso aiuta chi soffre di insonnia ad addormentarsi con più facilità.

Questa sensazione è molto studiata dalla scienza, dal momento che tante persone affermano di provarla mediante l'ascolto di rumori particolari, oppure osservando particolari gesti di un'altra persona. A volte viene definito come "orgasmo mentale" o "orgasmo cerebrale", ma l'Asmr non ha niente a che vedere con il sesso, anche se si tratta comunque di una ricerca di un particolare piacere, appunto, mentale. Tra i vari video, si possono ascoltare persone che bisbigliano o parlano a bassissima voce, oppure si osservano particolari movimenti delle mani, giochi di ruolo, oppure, ancora si ascoltano diversi suoni creati con microfoni, pennelli, sfere, spazzole, e tantissimi altri oggetti.

Tra i tanti 'Asmr artist' c'è anche Gioele Fabbri, 27enne nato a Faenza ma residente a Castiglione di Ravenna. Nella vita Gioele fa il grafico pubblicitario, lavoro che l'ha aiutato ad avvicinarsi al mondo di YouTube, dove ha aperto il canale 'Caffè con Gio'. Abbiamo chiesto a Gioele di spiegarci meglio questo fenomeno.

Come e quando è nata la tua passione per l'Asmr?

E' nata nell'estate 2018, quando un mio amico mi ha fatto scoprire il mondo dell'Asmr. Rimasi affascinato nel vedere interi canali che ruotavano la loro esperienza intorno al produrre suoni con la voce o con degli oggetti volti a causare relax alle persone. Una tematica che mi ha subito affascinato, mi è sembrato un obiettivo molto bello quello di rilassare le persone.

Come desriveresti l'Asmr a una persona che non lo conosce?

L'Asmr è quella sensazione che si prova quando c'è un suono particolare, che può essere prodotto da un oggetto, da un modo di parlare o da altre cose che ci causano un intenso piacere; un suono che potremmo ascoltare per molto tempo per rilassarci. Un suono che piace molto, ad esempio, è quello delle bollicine della carta da imballaggio quando viene fatto esplodere. Oppure scartare le caramelle o altri suoni del genere.

L'Asmr viene a volte definito, non senza pareri contrastanti, come "l'orgasmo del cervello". Sei d'accordo?

Sì, sono d'accordo perchè ci sono molti suoni che letteralmente piacciono tanto, ti fanno sentire bene, ti fanno rilassare e ti causano piacere e staresti ad ascoltarli per ore.

Quando hai aperto il tuo canale e perchè hai iniziato a fare video Asmr?

L'ho aperto a fine 2018 perchè volevo mettermi anche io in questo mondo nuovo che si stava espandendo in Italia e volevo provare a creare suoni, contenuti che permettessero alle persone di rilassarsi e di provare piacere ascoltando i miei video. Il nome del mio canale prima era 'Gioele Asmr', ora l'ho cambiato in 'Caffè con Gio' perchè farò anche altri video oltre a quelli Asmr. L'obiettivo del mio canale è ancora far rilassare le persone, ma anche simbolicamente fargli prendere come una 'pausa caffè'. Quando noi andiamo al bar a prendere un caffè non prendiamo solo un caffè, ma è una parentesi dalla vita quotidiana e dalla routine. Una sorta di momento di stacco dalla quotidianità, una chiaccherata con un amico o semplicemente un momento per rilassarsi.

Quali sono i tuoi video Asmr preferiti?

Quelli sussurrati, fatti con il cosiddetto 'whispering': un modo di parlare tranquillo, rilassato e gentile che mi fa sentire tranquillo e mi fa dimenticare i problemi. Apprezzo molto il fatto di ascoltare una persona che parla in maniera calma e pacata, qualità che nella vita quotidiana si trova a fatica. Spesso le persone si rivolgono a noi in maniera frenetica, invece l'ascoltare una persona che parla con calma aiuta molto a rilassarsi.

E quali sono i video preferiti dai tuoi follower?

Sempre quelli in cui faccio whispering. Ma anche i roleplay, i giochi di ruolo. Nei commenti molti mi apprezzano e mi incoraggiano, altri sostengono di essere rilassati dai miei video, che li aiutano ad affrontare momenti della vita quotidiana. Ho avuto un follower in particolare che si è sfogato con me e mi ha raccontato i suoi problemi: mi ha detto che ascoltare i miei video Asmr lo aiutava a superare i problemi anche legati al periodo difficile che stiamo vivendo.

Riesci a guadagnare con i tuoi video?

Sì, quando si raggiungono i 1000 iscritti e le 4000 ore di visualizzazioni annue YouTube inizia a elargire compensi. Ora guadagno una cifra molto bassa, circa 10 euro al mese, ma spero di riuscire ad aumentarla in futuro.

A cosa credi che sia dovuto il successo dei video Asmr?

Credo che quella dell'Asmr sia una parentesi sociale molto importante. Viviamo in una società sempre più frenetica e non abbiamo quasi più tempo libero per noi stessi. Quando una persona torna a casa la sera, a volte quello che ha voglia di fare è semplicemente rilassarsi, godersi un attimo di meritata calma dopo una giornata di estenuanti fatiche e frenesia. E i video Asmr rappresentano proprio questo: uno stare a contatto con un'altra persona tramite video ma in maniera calma, per goderci quel sano relax che tutti noi meritiamo.