Rissa in strada ripresa in un video, il sindaco: "Invece di riprendere dovevano chiamare le forze dell'ordine"

Nelle ultime ore sta circolando sui social un video di due persone che si picchiano per strada a Lugo, all'incrocio tra via Baracca e viale Orsini, condiviso anche dal deputato della Lega Jacopo Morrone. "Un fatto gravissimo, che condanno senza remora perché contro ogni più semplice principio di civiltà e legalità - commenta il sindaco Davide Ranalli - Mercoledì mattina ho sentito Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia locale, che sono già al lavoro per identificare i protagonisti di questo fatto indecoroso".

"Vorrei però sottolineare una cosa di cui sono venuto a conoscenza proprio parlando con le forze dell’ordine - precisa il primo cittadino - A nessuno di loro, né ai Carabinieri, né alla Polizia di Stato, né alla Polizia locale è giunta alcuna segnalazione di questo fatto. Questo significa una sola cosa: che qualcuno ha certamente assistito a questo episodio, che qualcuno ha certamente girato un video a testimonianza del fatto, ma quel qualcuno non ha certamente pensato di avvisare le forze dell’ordine. E quest’ultima era l’unica cosa da fare. Siamo sempre al lavoro, insieme alle forze dell’ordine, per garantire ai cittadini legalità e ordine pubblico; per intervenire tempestivamente serve però anche la collaborazione dei cittadini. Quando si assiste a episodi di questo tipo bisogna segnalare l’accaduto, non spettacolarizzarlo sui social".