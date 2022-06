Le Frecce Tricolori fanno le prove sfrecciando sul cielo ravennate - VIDEO

Tutti col naso all'insù: sabato 18 e domenica 19 giugno Punta Marina Terme è pronta ad accogliere il “Tricolore Air Show”, l’evento organizzato dall’Aero Club “Francesco Baracca” di Lugo in collaborazione con il Comune di Ravenna. Il ricco programma della manifestazione, dedicata alle Forze Armate, si aprirà con l’arrivo della nave San Marco e vedrà, tra l’altro, protagonisti mezzi terrestri, navali ed aerei, impegnati in mostra statica e dinamica. La nave San Marco, ormeggiata a Marina di Ravenna (banchina Fabbrica Vecchia), sarà aperta al pubblico nelle giornate di sabato dalle 14.30 alle 20 e domenica dalle 9 alle 11.

A partire dalla mattinata di sabato 18 giugno sarà possibile visitare gli stand espositivi ed informativi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia allestiti su viale Cristoforo Colombo. L’edizione di quest’anno prevede inoltre la possibilità di provare l’ebrezza del volo in mongolfiera per ammirare dall’alto la bellezza del litorale ravennate, con voli vincolati nella giornata di sabato dalle 18 alle 23, la domenica dalle 8 alle 10. Le mongolfiere saranno posizionate nel tratto di spiaggia libera di Punta Marina Terme confinante con il bagno Pelo. I biglietti per l’accesso alle mongolfiere saranno acquistabili presso lo stand dell’Aero Club “Francesco Baracca” di Lugo situato all’ingresso del bagno Bolognino.

Domenica 19 giugno alle 16 prenderà il via la manifestazione aerea che si concluderà, come da tradizione, con l’attesa esibizione delle Frecce Tricolori (in programma alle 18), che torneranno a Punta Marina con il nuovo comandante, il Tenente Colonnello Stefano Vit, fino allo scorso anno Capo Formazione. Questi i velivoli e le aliquote di personale impegnati nella fase dinamica della manifestazione: elicottero HH139 del 15°Stormo dell’Aeronautica Militare, elicottero AW 169, elicottero A109 Nexus, elicottero NH 90, elicottero EH 101, elicottero A 129 (Mangusta), team Brigata S. Marco, paracadutisti Brigata Folgore, paracadutisti Marina, paracadutisti Carabinieri, aerei F 2000 Typhoon e Pan Pattuglia Acrobatica Nazionale (Frecce Tricolori) dell’Aeronautica Militare. Per tutta la durata della manifestazione viale dei Navigatori ospiterà stand commerciali e street food che intratterranno fino a tarda sera il pubblico. Il programma potrà subire delle variazioni in caso di maltempo.

