Videoconsulti medici gratuiti per le persone colpite dall’alluvione

GVM Assistance, azienda di GVM Care & Research che sviluppa soluzioni innovative di sanità digitale, mette a disposizione delle persone alluvionate delle province di Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna un servizio gratuito di videoconsulto medico tramite l’app GVM Assistance. Fino al 30 giugno 2023, tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00, i medici di GVM Assistance saranno a disposizione gratuitamente delle persone che abitano nei territori colpiti dalle forti inondazioni del 16 e 17 maggio scorsi, per fornire un supporto medico gratuito e completamente online, senza doversi spostare.

“In questo momento difficile per le persone dell’Emilia Romagna abbiamo voluto dare un contributo concreto per essere utili e vicini a chi si trova in difficoltà offrendo assistenza gratuita e immediata – ha dichiarato Andrea Masina, ceo di GVM Assistance –. Una volta installata l’app GVM Assistance sul proprio cellulare, il servizio prevede una scheda anamnestica da compilare e un primo triage sui sintomi stilato da un sistema di Intelligenza artificiale, attraverso domande incrementali guidate. Il resoconto viene inviato al medico che prende in carico la richiesta e che, al termine del videoconsulto, fornisce un report dettagliato e suggerimenti specifici su approfondimenti necessari o terapia farmacologica”.

Il progetto è stato reso possibile grazie alla disponibilità e alla generosità di medici e partner tecnologici, che hanno permesso di realizzare questa iniziativa in breve tempo e di poterla fornire a titolo gratuito. “Quando abbiamo deciso di mettere il servizio a disposizione delle persone colpite dall’alluvione abbiamo incontrato subito la disponibilità e l’entusiasmo prima di tutto dei medici che collaborano con GVM Assistance e dei partner tecnologici – spiega il dottor Masina -. In particolare, dobbiamo ringraziare la Cgm Telemedicine, che fornisce la piattaforma per l’erogazione del servizio, il Solution Provider Magnetic Media Network SpA, azienda che sviluppa l’applicativo iOS e Android e che ci ha concesso gli sviluppi specifici per attivare il servizio con queste modalità, e Teckel Medical/Mediktor che fornisce la soluzione di Intelligenza artificiale integrata in questo servizio. Tutti i nostri medici e partner ci hanno supportati lavorando in maniera solidale e mettendo a disposizione tempo e risorse. È stato un grande lavoro di squadra, un gesto di vicinanza alle persone alluvionate che ci ha profondamente commossi”.

Per accedere al servizio gratuitamente è sufficiente scaricare l’app GVM Assistance e collegarsi direttamente dal cellulare (iOS o Android), inserendo il cap del paese in cui si ha la residenza.