Una bandiera della Pace sulla bara di Sofia: i funerali della giovane vigilessa uccisa

È il giorno dell’addio a Sofia Stefani, la vigilessa di 33 anni morta lo scorso 16 maggio ad Anzola dell’Emilia, uccisa con un colpo di pistola dall’ex collega agente Giampiero Gualandi. Bara bianca, bandiera della pace e un cappello da vigile urbano. Così è stata allestita la camera ardente in Certosa, a Bologna, per dare l’ultimo saluto alla ragazza.

Dalle 9.30, come riporta BolognaToday, è iniziato il concentramento, commosso. Tra i presenti anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore: "Sono qui - ha detto il primo cittadino - per esprimere il cordoglio alla comunità di Anzola, ai tanti amici che erano molto legati a Sofia e ai suoi genitori a cui va tutto il nostro affetto". Insieme a lui anche Massimo Medri, sindaco di Cervia: Sofia, infatti, a inizio primavera era stata assunta come rinforzo estivo dalla Polizia locale di Cervia-Milano Marittima, dove avrebbe dovuto lavorare con un contratto a tempo determinato fino a settembre e dove aveva già iniziato a svolgere attività esterne di pattuglia.

Dal cimitero di Bologna, poi il trasferimento a Zola Predosa, dove Sofia viveva insieme alla famiglia, per le esequie. Nel paese di origine della donna è stato proclamato per oggi il lutto cittadino. I funerali si sono svolti nella chiesa parrocchiale Abbazia dei Santi Nicolò e Agata. In ricordo della vittima, i genitori hanno lanciato una raccolta fondi a favore di alcune associazioni benefiche.

Un messaggio chiaro nella foto-ricordo

Una foto ricordo viene lasciata ai partecipanti alla funzione. C'è il volto solare della vigilessa, accompagnato da una frase che racchiude un messaggio non troppo velato: "Arrivederci cara Sofia, mamma, papà, Stefano, i cugini, gli amici, i colleghi che rispettano la vita, i diritti e i sentimenti umani, possano e desiderino averti sempre nella mente e nel cuore...".

L'omicidio e le indagini

La morte di Stefani ha scosso profondamente anche la comunità di Anzola, dove la aveva lavorato un anno nel corpo della polizia locale. Nei giorni scorsi gli anzolesi hanno voluto ricordare la vittima con una fiaccolata. Negli uffici della 'Casa gialla', Stefani aveva conosciuto Gualandi, ora in carcere per omicidio volontario.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, la vigilessa non si rassegnava alla fine della relazione clandestina avuta con il 63enne e il giorno della morte lo aveva raggiunto in ufficio. Lì è partito il colpo che l’ha uccisa. Per l’accusa guidata dal pm Stefano Dambruoso è stato un gesto voluto; un incidente invece per la difesa dell’indagato, che è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere. L'avvocato difensore Claudio Benenati ha presentato ricorso al tribunale del riesame.